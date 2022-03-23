الدفاع الروسية: أنظمتنا الدفاعية أسقطت 6 طائرات مسيرة أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية ضربت في الجو 6 طائرات أوكرانية مسيرة من بينها طائرة “بيرقدار تي ب 2” بالقرب من بلدة ميريفا الأوكرانية.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إيجاز صحفي مساء اليوم “إنه تم تدمير 236 طائرة مسيرة أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا و185 منظومة دفاع جوى و1547 دبابة وعربة ومدرعة و154 نظاماً صاروخياً متعدد الإطلاق و612 مدفعية ميدان وقذائف الهاون وكذلك 1343 مركبة عسكرية خاصة”.

وفي وقت سابق اليوم أشار كوناشينكوف إلى أنه إجمالاً منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 230 مركبة جوية دون طيار و181 نظام صواريخ مضادة للطائرات و1528 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و154 قاذفة صواريخ و602 مدفعية ميدانية فضلاً عن 1312 وحدة تقنية خاصة وناقلة جنود.