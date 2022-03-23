عبد اللهيان: مستعدون للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام في فيينا

طهران-سانا

أعربت إيران مجدداً عن استعدادها التام للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام خلال محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا.

وقال وزير الخارجية الغيراني حسين أميرعبد اللهيان إن “إيران مستعدة تماماً للتوصل الى اتفاق جيد وقوي ومستدام” مشدداً على ضرورة الاهتمام بمصالح الشعب الإيراني والخطوط الحمراء لإيران حول محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي.

وجاء كلام وزير الخارجية الإيراني خلال اتصال هاتفي تلقاه من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية مشيخة قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وفي وقت سابق جدد وزير الخارجية الإيراني التأكيد خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين التأكيد على موقف بلاده الجاد بالتوصل إلى اتفاق جيد وقوى بشأن البرنامج النووي في أقرب وقت ممكن مشيراً إلى أن أطراف المحادثات في العاصمة النمساوية فيينا يقتربون من المراحل النهائية للاتفاق.