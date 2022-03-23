فرقة نادي دوحة الميماس تحتفي بأعمال سيد درويش وعمر البطش

حمص-سانا

أحيت فرقة نادي دوحة الميماس الموسيقية في حمص مساء اليوم حفلاً موسيقياً غنائياً تراثياً على مسرح قصر الثقافة أقامته مديرية المسارح والموسيقا المسرح القومي بحمص وسط حضور جماهيري كبير.

وتضمن الحفل أعمالاً من عيون التراث الموسيقي الآلي والغنائي العربي بين وصلات نهاوند سماعي وحجاز كار ودولاب حجاز كار لعمر البطش وسيد درويش وأحمد عاشور وأغاني لأم كلثوم.

وأكد لـ سانا الثقافية تمام العواني مدير النادي أهمية الحفلات الموسيقية التي يقدمها النادي والتي تجمع محبي الطرب والفن والتراث الأصيل الذي يختص بها نادي دوحة الميماس منذ 80 عاماً.

وقدم النادي وفقاً للعواني منذ بداية العام وحتى الآن خمس حفلات غنائية طربية أضافت للموسيقين والمغنين الكثير من الخبرات التي هم بحاجة لها بشكل دائم ومستمر لأن التميز في الفن يحتاج إلى المران المستمر ومواكبة الحياة.

بدوره قائد الفرقة جهاد شرفلي أوضح أن هذا الحفل هو الأول له كقائد للفرقة الأمر الذي يحمله مسؤولية كبيرة للحفاظ على نهج النادي الفني الذي اختص منذ تأسيسه بتقديم أغاني الطرب والتراث.

وعبر الفنان موفق الشمالي عن سعادته بالعودة إلى نادي دوحة الميماس بعد غياب طويل بداعي السفر دام لأكثر من عشرين عاماً ووقوفه أمام جمهور حمص الذواق حيث قدم عدداً من الوصلات الغنائية منها يا ماريا وغريب الدار ويا طير يلي ع الشجر.

يشار إلى أن النادي تاسس عام 1933 معتمداً على إحياء التراث الغنائي والموشحات والقصيده والموال.

مثال جمول