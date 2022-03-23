حنين… المعرض الفردي الأول للفنانة التشكيلية إيفا العباس

دمشق-سانا

حملت لوحات المعرض الفردي الأول للفنانة التشكيلية إيفا العباس الذي افتتح في الرواق العربي بدمشق اليوم معاني ودلالات عميقة عبر خطوطها وألوانها مجسدة معاني الحنين بكل أشكاله.

وضم المعرض الذي حمل عنوان “حنين” 31 عملاً تشكيلياً ازدانت بها جدران المعرض بأحجام وتقنيات مختلفة بين الأكريليك والباستيل والزيتي.

ورأت الفنانة التشكيلية إيفا في تصريح لمراسل سانا أن الكثير من المعاني والدلالات تنطوي تحت مفردة الحنين التي اختارت أن تكون اسماً لمعرضها فالبداية مع الحنين إلى الموروث الحضاري المهدد بالاندثار والحنين إلى حجر البازلت الذي تمتاز به مدينة السويداء وهذا ما ظهر جلياً على معظم لوحاتها.

إيفا التي استخدمت في لوحاتها الألوان الحارة ركزت في أعمال أخرى على العمارة القديمة ورسم تفاصيل منها كالقباب والأقواس التي تميز مدينة السويداء.

وتستمد إيفا أعمالها من الموروث الحضاري والطبيعة المحيطة والأشخاص الذين تتفاعل معهم في المجتمع مبينة أن رؤاها الفنية تتولد من خلال اندماج مشاعرها وانعكاسها بسطح اللوحة واختيارها الألوان تبعاً للحالة الآنية التي تشعر بها ولمشاهداتها العديدة حتى تكسب اللوحة بناء تشكيلياً.

وشاركت العباس منذ تخرجها من كلية الفنون الجميلة عام 1996 في عدة معارض فنية جماعية بمدينة السويداء وفي معارض الخريف السنوي واللوحة الصغيرة.

هادي عمران