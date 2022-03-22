بمشاركة 50 حرفياً.. انطلاق مهرجان الأصالة بطرطوس

طرطوس-سانا

بمشاركة 50 حرفياً من أبناء محافظة طرطوس انطلقت اليوم فعاليات مهرجان الأصالة الذي تنظمه مؤسسة كون للخدمات الاجتماعية وللتنمية والإسكان بالتعاون مع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتحاد الحرفيين في سوق الحرف اليدوية بمدينة طرطوس.

وتضمن المهرجان الذي يستمر حتى الخميس القادم معرضاً للحرف اليدوية ومشغولات يدوية كأطباق القش والكراسي ولحف منجدة وأدوات منزلية وإكسسوارات وملبوسات مصنوعة من الحرير والصوف وغيرها إضافة إلى مأكولات شعبية تراثية.

سوسن محرز رئيسة مؤسسة كون أكدت في تصريح لـ سانا أن هدف المهرجان تسليط الضوء على منتجات وتراث الآباء والأجداد ومأكولاتهم مبينة أن ريع المؤسسة سيعود بالنفع على الحالات الإنسانية.. والمشاركون سيحصلون على منحة مادية.

بدورها مديرة سوق الحرف بطرطوس نظمية إسماعيل رأت أن المهرجان سيسهم بتعريف الجيل الجديد بتراث الآباء والأجداد وأهم الأعمال الحرفية التي كانت مزدهرة في زمانهم والتي تشكل مخزوناً ثقافياً وتراثياً بالنسبة لنا.

أما منذر رمضان عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الحرفيين فأوضح أن المهرجان أتاح الفرصة لمشاركة العديد من أصحاب الحرف سواء كانوا منتسبين للاتحاد أو غير منتسبين شرط إتقانهم مهنة أو حرفة تراثية حيث يرى الزائر كيفية عمل الحرفي بشكل مباشر.

الحرفية روجيه إبراهيم المشاركة في المهرجان ذكرت أنها تستعمل شرانق الحرير التي كان الأجداد يستخدمونها في صناعة الملابس لكنها قامت بتطويرها واستخدامها في تصميم لوحات فنية فأضفت عليها قيمة جمالية متميزة بينما أوضحت الحرفية نجود حورية أنها اعتمدت على الصدفيات البحرية في تشكيل إكسسوارات وعلب مناديل ومرايا مضيفة.. إن المهرجان شكل فرصة للتعرف على مختلف الحرف والمهن في المحافظة.

هيبة سليمان

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