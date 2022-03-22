مسؤول صربي: لن ننجر إلى الهستيريا المعادية لروسيا

بلغراد-سانا

أكد وزير داخلية صربيا الكسندر فولين أن بلاده لن تنضم إلى الهستيريا المعادية لروسيا كما أنها لن تحظر وسائل الإعلام الروسية.

ونقلت وكالة تاس عن فولين قوله خلال لقائه مع السفير الروسي في صربيا الكسندر بوتسان خارشينكو اليوم أن “بلاده لن تكون جزءاً من الهستيريا المعادية لروسيا كما أنها لن تحظر وسائل الإعلام الروسية أو تفصل الطلاب الروس من المدارس الصربية ولن تزيل الكتاب والعلماء الروس من الكتب المدرسية معتبراً أن “الحضارة التي ترفض ما قدمه الشعب الروسي للعالم هي حضارة بالية”.

كما شدد فولين على أن “صربيا دولة مستقلة وتستطيع الاعتماد على نفسها وانتقاء الدول الصديقة لها”.

وأوضح فولين أن “هناك تعاوناً ناجحاً بين الشرطة الصربية ووكالات إنفاذ القانون الروسي من الشرطة والحرس الوطني ووزارة حالات الطوارئ” مؤكداً أهمية وفائدة التعاون الأمني للجانبين.

ووجه الوزير الصربي شكره لروسيا على دعمها الدائم والمستمر لصربيا في كفاحها من أجل وحدة أراضيها.

وكان الرئيس الصربي (الكسندر فوتشيتش) أعلن أمس رفض بلاده الانضمام إلى حلف شمال الأطلسى الناتو معيداً إلى الأذهان مجزرة الأطفال الذين قتلوا جراء عدوان دول الحلف على يوغوسلافيا السابقة عام 1999.

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