زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب جنوب شرق تايوان

تايبيه-سانا

ضرب زلزال بلغت شدته 6.6 درجات على مقياس ريختر جنوب شرق تايوان اليوم دون ورود تقارير حول سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

ونقلت رويترز عن مكتب الأرصاد قوله إن “الزلزال هز المباني في العاصمة تايبيه وكان على عمق 30.6 كيلومتراً”.

وتقع تايوان قرب تقاطع اثنتين من الصفائح التكتونية في بحر الصين الجنوبي وهي منطقة عرضة للزلازل.

ولقي أكثر من مئة شخص حتفهم في زلزال ضرب جنوب تايوان عام 2016 كما قتل أكثر من ألفي شخص في زلزال بقوة 7.3 درجات عام 1999.

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