مشرعون يدعون لفتح تحقيق حول مختبرات أمريكية البيولوجية بأوكرانيا

موسكو-سانا

صوت مشرعون في مجلس الدوما الروسي اليوم للموافقة على وثيقة لبدء تحقيق برلماني في نشاطات المختبرات البيولوجية التي تديرها واشنطن على الأراضي الأوكرانية.

وذكرت وكالة تاس الروسية أن الوثيقة تنص على تشكيل لجنة خاصة حول هذه القضية بالاشتراك مع المجلس الفيدرالي الروسي وجاء في الوثيقة أنه سيتم منح الدعم لمبادرة اقترحها مشرعون لبدء تحقيق برلماني في جميع التفاصيل المتعلقة بوجود مختبرات بيولوجية على أراضي أوكرانيا بمساعدة خبراء أمريكيين.

وأضافت إن “لجنة للتركيز على هذه المسألة ستتألف من 14 شخصا وإنه تمت الموافقة على هيكل اللجنة دون أي اعتراضات وتم تعيين إيرينا ياروفايا نائبة رئيس مجلس الدوما كرئيس مشارك في اللجنة الجديدة”.

وفي وقت سابق أكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند وجود منشآت أبحاث بيولوجية في أراضي أوكرانيا قائلة: إن بلادها تعمل على منع وقوع هذه المواقع تحت سيطرة روسيا.

وتعليقا على بيانات وجود مختبرات بيولوجية أمريكية في أوكرانيا أكدت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق من الشهر الجاري أن البيانات المتعلقة بوجود هذه المختبرات تغير تماما صورة ومزاعم عدم مشاركة واشنطن في التحريض والعمل ضد روسيا معتبرة أن ذلك يمثل أداة تهديد مباشر لموسكو.

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