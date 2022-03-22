نيبينزيا: لا يمكن تجريد روسيا من عضويتها في مجلس الأمن

نيويورك-سانا

استبعد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا اليوم إمكانية فقدان بلاده العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي.

وفي تصريحات لقناة روسيا 24 التلفزيونية قال نيبينزيا ردا على سؤال عما إذا كان ممكنا “تجريد” روسيا من مقعدها كعضو دائم في مجلس الأمن “كلا.. هذا أمر مستحيل بموجب ميثاق الأمم المتحدة”.

وكانت سلطات كييف دعت إلى “حرمان روسيا” من حق التصويت في مجلس الأمن بعد بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

ويتكون مجلس الأمن من 15 دولة هي 5 دول دائمة العضوية و10 دول يتم انتخابها كأعضاء غير دائمين في المجلس لمدة سنتين من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency