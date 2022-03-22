الصين: الولايات المتحدة أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم

بكين-سانا

أعربت الصين عن معارضتها الشديدة لبيان أمريكي جديد مليء بالتحيز الأيديولوجي والأكاذيب السياسية مؤكدة أنه ينتهك القانون والأعراف الدولية ويتدخل بشكل صارخ في شؤونها الداخلية.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين قوله إن “أسوأ منتهكي حقوق الانسان في العالم هو الولايات المتحدة” داعياً إياها إلى “طلب العفو من المجتمع الدولي وذلك لشنها عدواناً في العراق وسورية وأفغانستان وتسببها بمقتل مئات آلاف المدنيين وتشريد الملايين بدلا من إلقاء محاضرات حول حقوق الإنسان”.

وقال وانغ إنه “في مواجهة ما يقرب من مليون حالة وفاة بسبب فيروس كورونا وأكثر من 40 ألف ضحية بسبب العنف المسلح سنوياً وعشرات الآلاف من ضحايا التمييز العنصري ينبغي على الولايات المتحدة أن تفكر ملياً فيما تعانيه من نقص في حقوق الإنسان”.

ودعا المتحدث “الولايات المتحدة إلى مواجهة وحل مشاكلها المزمنة في مجال حقوق الإنسان بدلاً من تقويض حقوق الإنسان للدول الأخرى تحت ذرائع مختلفة”.

وطالب المتحدث الولايات المتحدة بإلغاء العقوبات المفروضة على المسؤولين الصينيين على الفور محذرا من أن واشنطن ستواجه إجراءات مضادة متبادلة من قبل الصين.