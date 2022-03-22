سيدة تضع 4 توائم في مدينة الميادين بدير الزور

دير الزور-سانا

أنجبت سيدة تبلغ من العمر 30 عاماً أربعة توائم ثلاثة ذكور وأنثى في أحد المشافي الخاصة بمدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي.

وبين الطبيب المشرف على عملية الولادة الدكتور جفال عجيل الجفال في تصريح لمراسل سانا أن الولادة تمت بعملية قيصيرية بعد أن راجعت السيدة المشفى وهي بحالة ولادة مبكرة بحمل أربعة أجنة مشيراً إلى أنه تم الحمل بعد عقم دام خمس سنوات.

وأوضح الجفال أن الأم والتوائم الأربعة الذين تتراوح أوزانهم بين 2 و2.30 كغ بصحة جيدة.

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