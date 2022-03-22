توقف محطة مياه علوك عن العمل نتيجة أعمال الصيانة على خط 230 ك.ف

الحسكة-سانا

أوضحت الشركة العامة لكهرباء الحسكة أن توقف محطة مياه علوك عن العمل ناتج عن توقف التغذية الكهربائية لها نتيجة عمليات الصيانة الجارية على خط 230 ك.ف.

ولفت مدير الشركة المهندس أنور عكلة لمراسل سانا إلى أن محطة المياه متوقفة عن العمل حالياً نتيجة توقف التغذية الكهربائية القادمة لها من منشأة توليد السويدية بسبب أعمال الصيانة التي يتم إجراؤها على خط 230 ك.ف الرابط بين منشأة التوليد ومحطة تحويل القامشلي.

كما لفت إلى أنه ستتم تغذية محطة علوك بالكهرباء فور الانتهاء من صيانة الخط المذكور لتعاود العمل.

يشار إلى أن محطة مياه علوك في ريف مدينة رأس العين تغذي مدينة الحسكة والريف الغربي بمياه الشرب.

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