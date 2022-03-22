(الشعر في الميدان).. إصدار جديد للشاعر صابر فلحوط

دمشق-سانا

الشعر في الميدان إصدار جديد للدكتور الشاعر صابر فلحوط اقتصرت نصوصه على الشعر الموزون الذي يجمع بين التفعيلة والشطرين وغلبت على موضوعاته قضايا الوطن والمقاومة ضمن مواضيع مختلفة.

المجموعة الصادرة عن الهيئة العامة السورية للكتاب للشاعر فلحوط جاءت بعد طول غياب عن النشر لتعكس الواقع بأسلوب عاطفي صادق اختار له الموسيقا التي تتوافق مع موضوعه وتنسجم مع حروف الروي والقافية كقوله في قصيدة في عرس المقاومة: “غداً تزين صدر القدس رايتنا مزهوة بانتصار يزحم الشهبا”.

ويرى الشاعر فلحوط في نصوصه أن العروبة باقية في الافئدة وجذوتها لا تموت وتتحدى كل الحواجز والقيود والمؤامرات فقال في قصيدة التحدي.. “ستظل يا ركب العروبة هادراً نحو الأمام رغم الحواجز والقيود ورغم مرعبة الحمام”.

ويتجلى الانتماء للوطن وللأمة بأشكال تعبيرية عديدة في المجموعة تعكس إيمان الشاعر بقوميته كما جاء في إجابته لسؤال طرح عليه من أنت ومن أين.. بأسلوب صادق وعفوي جاء موزوناً ومنتهياً بحرف الدال كروي للقصيدة فقال “أنا فلاح من الشام له أخوة في كل حقل من بلاد وعلى الأوراس كم من جهة لأخي الفلاح جيش من عناد”.

وفي المجموعة التي تقع في 175 صفحة من القطع المتوسط تظل حاضرة تلك الروح المتوثبة والاندفاعة القوية عند هذا الشاعر الثمانيني صاحب المسيرة الحافلة في الشعر والأدب.

محمد خالد الخضر

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