انخفاض أسعار النفط دون 114 دولاراً

لندن-سانا

انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 114 دولاراً للبرميل اليوم لتتخلى عن جزء من مكاسبها التي بلغت 7 بالمئة أمس.

وذكرت رويترز أن “خام برنت انخفض 1.92 دولار أو 1.7 بالمئة إلى 113.70 دولاراً للبرميل وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 2.82 دولار أو 2.5 بالمئة إلى 109.3 دولارات وارتفع العقدين بأكثر من 7 بالمئة أمس.

ويزيد الدولار القوي من تكلفة الخام على حاملي العملات الأخرى ويضعف الإقبال على المخاطر.

وكان خام برنت سجل في وقت سابق من الشهر الجاري 139 دولاراً للبرميل وهو أعلى سعر يسجله منذ عام 2008.

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