هنغاريا تعارض فرض حظر طيران فوق أوكرانيا

بودابست-سانا

أكدت السلطات الهنغارية أن إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا يعد أمرا خطيرا ستتم معارضته خلال قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” المزمع عقدها قريبا في العاصمة البلجيكية بروكسل.

جاء ذلك في تصريح لرئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بعد مشاورات عبر الفيديو مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقال أوربان إن “هناك مقترحات خطيرة على طاولة الناتو” لافتا إلى أن الناتو تحالف دفاعي لكن ليس من مسؤوليته المشاركة في “الأعمال العدائية” خارج أراضي دول الحلف.

وتابع أوربان قوله: إن موقف هنغاريا واضح وهو اننا لا نريد إرسال جنود أو أسلحة إلى خارج الناتو.

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