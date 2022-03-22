موسكو توقف محادثاتها مع طوكيو حول عقد معاهدة سلام بين البلدين

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم ايقاف محادثاتها مع اليابان حول عقد معاهدة سلام بين البلدين بسبب فرض طوكيو تقييدات أحادية على موسكو على خلفية عمليتها الخاصة في أوكرانيا.

وجاء في بيان للوزارة صدر اليوم وفقا لموقع روسيا اليوم إنه “لا نية للجانب الروسي في الظروف الراهنة أن يواصل المحادثات مع اليابان حول معاهدة سلام نظراً لاستحالة مناقشة توقيع وثيقة تأسيسية حول العلاقات الثنائية مع دولة تقف مواقف غير ودية بشكل واضح وتسعى إلى الإساءة لمصالح بلادنا”.

وأشارت الوزارة إلى أن روسيا اتخذت عددا من الإجراءات الجوابية بسبب الطابع غير الودي الواضح للتقييدات الأحادية التي فرضتها اليابان ضد روسيا على خلفية الوضع في أوكرانيا وقالت إن موسكو قررت وقف رحلات المواطنين اليابانيين دون تأشيرات على أساس الاتفاقية الموقعة عام 1991 حول تبادل الرحلات دون تأشيرات بين جزر الكوريل الروسية واليابان والاتفاقية الموقعة عام 1999 حول تسهيل زيارة المواطنين اليابانيين من السكان السابقين لجزر الكوريل الجنوبية إلى أماكن سكنهم السابق.

وأعلنت الوزارة أيضا عن خروجها من الحوار مع اليابان حول تطوير أنشطة اقتصادية مشتركة في جزر الكوريل الجنوبية ونيتها منع تمديد وضع اليابان كشريك لمنظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود مؤكدة أن كامل المسؤولية عن الإضرار بالتعاون الثنائي ومصالح اليابان نفسها تقع على عاتق طوكيو الرسمية التي اختارت عن وعي تبني النهج المناهض لروسيا بدلاً من تطوير التعاون متبادل المنفعة وعلاقات حسن الجوار.

وكانت اليابان فرضت سابقاً عدة حزمات من العقوبات ضد روسيا بعد إطلاقها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في الـ 24 من الشهر الماضي شملت حظر بعض الصادرات اليابانية إلى روسيا وتجميد أصول عدد من البنوك الروسية بالإضافة إلى فرض عقوبات شخصية ضد القادة الروس بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين ورجال أعمال.