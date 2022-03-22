بوشيلين: مستمرون في إجلاء المدنيين في مدينة ماريوبول

دونيتسك-سانا

أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن إجلاء المدنيين مستمر في مناطق مدينة ماريوبول المحررة حسب الاتفاق الذي أعلن عنه أمس.

ونقلت روسيا اليوم عن بوشيلين قوله “إن عمليات الإجلاء في ماريوبول مستمرة في حين أن هناك بعض الصعوبات في عمليات الإجلاء في المناطق الأخرى” مشيرا إلى أن القصف الأخير للجمهورية ربما يكون آخر ما يمكن للقوات الأوكرانية أن تقوم به.

وكان رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف أعلن أمس أن القوات الروسية ستفتح ممر خروج من مدينة ماريوبول لجميع عناصر القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب الذين يلقون أسلحتهم في حين توافق مع هذا الإعلان قادة وحدات جمهورية دونيتسك الشعبية الذين أعربوا عن استعدادهم لمثل هذا السيناريو وأنهم سيضمنون الخروج الأمن للمسلحين ولكن فقط دون أسلحة وذخيرة إلى أي منطقة.

من جهته أعلن مقر الدفاع لجمهورية دونيتسك الشعبية في بيان أن أنظمة الدفاع الجوي للجمهورية اعترضت صاروخين من طراز توتشكا أو فوق ماكايفا مشيرا إلى أن “شظايا من الصواريخ الأوكرانية تناثرت فوق قرية بروليتارسكي وخلف منطقة زيليني في ماكايفا”.

وكانت جمهورية دونيتسك الشعبية أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل شخصين وإصابة 28 اخرين بينهم صحفيون جراء قصف القوات الاوكرانية للمناطق السكنية في الجمهورية.

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