مشروع جريح الوطن… البدء بإجراء الاختبارات الرياضية للجرحى في المحافظات كافة

دمشق-سانا

أعلن مشروع جريح الوطن عن البدء بإجراء اختبارات رياضية للجرحى في المحافظات السورية كافة بإشراف لجنة مختصة بذلك ستتولى تقييم الجرحى رياضياً وفق المعايير العالمية لاتحادات الرياضات الخاصة.

وذكر المشروع في صفحته على فيسبوك أن الاختبارات ستتم بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام ومتابعة لاتفاقية التعاون مع الاتحاد لتنظيم النشاط الرياضي الخاص بالجرحى على اختلاف نسب إصاباتهم.

موضحاً أنه على أساس التقييم سيتم تصنيف الجرحى إلى موهوبين أو راغبين بحيث يتم قبول الجرحى المستوفين للمعايير العالمية وتقديم الدعم اللازم لهم للوصول بهم إلى الاحتراف وإشراكهم بالمنافسات المحلية والعالمية.

فيما سيتم تقديم الدعم للجرحى من غير المستوفين لتلك المعايير والراغبين بممارسة الرياضة من خلال إمكانية ارتياد النوادي الرياضية مجاناً بموجب بطاقة جريح الوطن.

وأضاف المشروع أنه يمكن لجرحى العمليات الحربية من كل شرائح العجز 40 بالمئة وما فوق التواصل عبر الأرقام المحددة في المحافظات للتسجيل على الاختبار والذي يتضمن تفاصيل الرياضات المتاحة في كل محافظة أيضا وفي حال تعذر التواصل بالإمكان التسجيل عبر بريد الصفحة.

ولفت المشروع إلى أنه يتوجب على جميع الجرحى الذين سيتقدمون إلى الاختبارات القدوم باللباس الرياضي علماً بأن أعمال لجنة التقييم الرياضية لا تتم مرة واحدة فقط بل بشكل دوري كل ثلاثة أشهر في المحافظات.