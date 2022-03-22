الرئيس الصربي يعلن رفض بلاده الانضمام إلى الناتو

بلغراد-سانا

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش رفض بلاده الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” معيدا إلى الأذهان مجزرة الأطفال الذين قتلوا جراء عدوان دول الحلف على يوغوسلافيا السابقة عام 1999.

ونقلت روسيا اليوم عن فوتشيتش قوله “أعتقد أن صربيا لا يجب أن تنضم إلى الناتو كونها بلدا حرا ومحايدا عسكريا وهي تعرف كيف تحمي أرضها وأجواءها” مستعيدا ذكر الأطفال الذين قضوا جراء عدوان دول الحلف على بلاده.

وأضاف فوتشيتش “سنكون أقوى بكثير مما كنا عليه حينها عندما كان المتكبرون المتغطرسون يقصفون ويعتدون علينا وعلى بلادنا”.

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