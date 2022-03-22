وضع بئر في الرحيبة بريف دمشق بالخدمة

ريف دمشق-سانا

وضعت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها البئر 19 في مدينة الرحيبة بريف دمشق بالخدمة.

المهندس وسام بارودي مدير الوحدات الاقتصادية في المؤسسة أوضح في تصريح لـ سانا أن البئر تقع في مشروع شميس الرحيبة العلوي بغزارة 38 متراً مكعباً بالساعة وبعمق 370 متراً مشيراً إلى أن تشغيل البئر سينعكس إيجاباً على سكان الرحيبة بسبب زيادة الغزارة القادمة من المشروع إلى المدينة.

وأشار بارودي إلى أن المؤسسة حفرت بئرين استكشافيتين في منطقة الزور بريف دمشق الأولى بعمق 400 متر وبغزارة 25 متراً مكعباً في الساعة والثانية بعمق 365 متراً وبغزارة 45 متراً مكعباً في الساعة ليصار إلى تجهيز البئرين وتأمين التيار الكهربائي لهما لوضعهما بالخدمة في أقرب وقت.

ولفت بارودي إلى أن المؤسسة وضعت في العام الفائت البئر 17 بالخدمة في مشروع شميس الرحيبة العلوي.

طارق السيد