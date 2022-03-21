151 خرقاً جديداً لقوى العدوان السعودي ومرتزقتها في الحديدة

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 151 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت اليمني عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة قوله اليوم إن من بين الخروقات ثلاث غارات لطيران تجسسي على حيس وتحليق عشر طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الخروقات تضمنت 17 خرقاً بقصف مدفعي و117 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم الاتفاق.

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