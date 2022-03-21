استمرار ارتفاع معدلات جرائم القتل في الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

تستمر جرائم القتل وأعمال العنف داخل المجتمع الأمريكي بالارتفاع حيث قتل ثمانية أشخاص وأصيب 50 آخرون جراء حوادث إطلاق نار جماعية في الولايات المتحدة الأمريكية نهاية هذا الأسبوع في ظل تصاعد العنف المسلح والجريمة.

وأوضحت شبكة CNN الاخبارية الأمريكية أن ما لا يقل عن 107 حوادث إطلاق نار جماعي سجلت هذا العام حتى الآن في جميع أنحاء البلاد وسجلت أكثر من ثلثي المدن الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد عدداً أكبر من جرائم القتل العام الماضي مقارنة بالعام السابق مع تسجيل ما لا يقل عن 10 جرائم غالبيتها ارتكبت بسلاح ناري.

ويؤشر تصاعد حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة إلى حجم الأزمات التي يعاني منها المجتمع الأمريكي والتي تتفاقم بشكل مستمر في ظل استمرار السياسات الاجتماعية والثقافية للإدارات الأمريكية المتعاقبة على مستوى الداخل الأمريكي إضافة إلى السياسات الخارجية الداعمة للإرهاب والحروب وافتعال الأزمات والنزاعات والتدخل في شؤون الدول على مستوى العالم.

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