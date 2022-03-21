إصابة ثلاثة يمنيين بنيران قوات النظام السعودي في صعدة

صنعاء-سانا

أصيب ثلاثة يمنيين بنيران قوات النظام السعودي في محافظة صعدة شمال اليمن اليوم.

وذكرت قناة المسيرة اليمنية أن ثلاثة مدنيين أصيبوا بنيران قوات النظام السعودي في منطقتي الرقو وآل الشيخ بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.

وكان مواطن يمنى واثنان من المهاجرين الأفارقة أصيبوا أول أمس في قصف لقوات النظام السعودى على صعدة.

ويستهدف النظام السعودي القرى الحدودية بالقذائف الصاروخية والمدفعية والأسلحة الرشاشة بشكل يومي في ظل صمت دولي كامل.

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