الخارجية الفلسطينية تدين نظام الفصل العنصري للاحتلال الإسرائيلي

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية دعوتها المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته حيال نظام التمييز والفصل العنصري “الأبرتهايد” الذي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ممارسته بحق الشعب الفلسطيني.

وأدانت الخارجية في بيان نقلته وكالة “وفا” الفلسطينية بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري الجرائم ضد الإنسانية التي ينفذها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته يومياً بهدف تغيير التركيبة الديمغرافية لأرض فلسطين مؤكدة أن تلك الجرائم تشكل أخطر رؤية للفصل العنصري في القرن الحادي والعشرين.

وطالبت الخارجية جميع الدول بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية واتخاذ تدابير عملية وفقاً للقانون الدولي في هذا الشأن بما يمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خط الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس.

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