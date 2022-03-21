الخارجية الروسية: روسيا سترد بحزم على أي أعمال عدائية ضدها

موسكو-سانا

استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان عقب التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان “تم استدعاء السفير الأمريكي إلى وزارة الخارجية الروسية وتسليمه مذكرة احتجاج على التصريحات غير المقبولة التي أدلى بها بايدن بحق رئيس روسيا الاتحادية”.

وأضاف البيان “إن مثل هذه التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي والتي لا تليق برجل دولة بهذه المرتبة العالية تضع العلاقات الروسية الأمريكية على شفا الانهيار”.

وشدد البيان على أن الأعمال العدائية التي تتخذ ضد روسيا ستستقبل بالرفض والرد الحازم.

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