مشروع  لدعم الإنتاج الزراعي والحيواني والتعريف بالإدارة المتكاملة للموارد في دوما

ريف دمشق-سانا

أنهى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بالتعاون مع مديرية زراعة ريف دمشق ودائرة زراعة دوما والجمعية الفلاحية فيها مشروعاً لدعم الإنتاج الزراعي والحيواني في المدينة استمر سبعة أشهر واستهدف 160 مزارعاً ومربياً.

وتضمن المشروع تدريبات حول أصول الإدارة المتكاملة للموارد ومنحاً زراعية ومستلزمات أخرى للزراعة وتربية المواشي.

رئيس الجمعية الفلاحية في دوما ياسين صالح بين في تصريح لمراسلة سانا أن المشروع تضمن دورات تدريبية شارك فيها 80 مزارعاً مدة كل منها خمسة أيام شملت كيفية إعداد السماد العضوي ومادة التورب من مخلفات الأشجار والنباتات وطرق مكافحة الحشرات الضارة بالنباتات والخضراوات.

كما نفذ المزارعون والفنيون الزراعيون يوماً حقلياً تعلموا خلاله كيفية تحضير أحواض الزراعة التجددية ومفاهيم هذه الزراعة وإدارة خصوبة التربة والمزرعة بطريقة مستدامة إضافة لتعريفهم بالإدارة المتكاملة للآفات في نظام الزراعة العضوية وبدائل المبيدات والمواد المستخدمة في المكافحة الآمنة.

وأوضح صالح أن المشروع تضمن أيضاً تدريب 80 من مربي الأبقار للتعريف بالأمراض التي تصيب القطيع وطرق معالجتها وكيفية إجراء خلطة علفية وفق معايير صحيحة فيما تم تدريب الفنيين البيطريين على أنماط التغذية وتأثيرها على صحة وإنتاجية الأبقار الحلوب وأهم الأمراض التي تصيبها والتحصينات الوقائية لها وطرق رعاية العجول والأمراض التي تصيبها وكيفية تصنيع السيلاج من المخلفات الزراعية.

وذكر صالح أنه تم في نهاية المشروع منح المزارعين شبكة ري بالتنقيط لمساحة دونم واحد إضافة إلى منحة بذار صيفية وشتوية و500 ألف ليرة لكل مزارع ومرب إلى جانب تجهيز المركز البيطري في دوما بأهم المستلزمات الضرورية للعمل.

سفيرة اسماعيل

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