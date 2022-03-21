الخارجية الفلسطينية: القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية تأكيدها أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة كانت وستبقى عاصمة دولة فلسطين الأبدية.

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة (وفا) أن الاحتلال يواصل محاولاته لتهويد القدس ومحيطها بما فيها مخططاته الهادفة لطرد وتهجير المقدسيين وإحلال المستوطنين مكانهم وإغراقها بالمستوطنات وفصلها تماماً عن باقي مناطق الضفة الغربية لتنفيذ مخططات الضم الاستعمارية.

وأدانت الخارجية اعتداءات الاحتلال المتواصلة على المقدسيين والتي كان أحدثها استيلاء مستوطنين اليوم على منزل فلسطيني في بلدة سلوان وتحويل قوات الاحتلال مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية وفرض المزيد من التضييقات على المقدسيين وممارسة أبشع أشكال القمع والتنكيل بهم إضافة لاستمرار عمليات هدم المنازل وتصعيد استهداف المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

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