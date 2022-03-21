روغوزين: شركة ون ويب البريطانية ستفلس

موسكو-سانا

أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس) ديميتري روغوزين أن شركة ون ويب البريطانية ستفلس بعد أن رفضت روسيا حمل أقمارها إلى الفضاء بصواريخ روسية مشيراً إلى أن موسكو ليست بحاجة إلى شريك غير موثوق مثل وكالة الفضاء الأوروبية التي تتصرف برعونة.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن روغوزين قوله اليوم “لن يتمكنوا بعد الآن من إطلاق أقمار ون ويب من مطار بايكونور أو من مطار كورو في غويانا الفرنسية وهذه الشركة ستعلن إفلاسها بسبب الخسائر التي تتكبدها لافتاً إلى أن مجمع إطلاق صواريخ سويوز في كورو الفضائي سيجمد نهائيا وإلى الأبد.

وأوضح روغوزين أن جميع الصواريخ التي صنعت لحمل أقمار ون ويب إلى الفضاء ستستخدم في نقل الأقمار الصناعية التي تنتجها الشركات الروسية الخاصة مشيراً إلى أنه يمكن القيام بذلك مجانا تقريباً لأن ثمن هذه الصواريخ قد دفعته شركة ون ويب فعلاً ولن تعيد روس كوسموس هذه الأموال لها.

ولفت إلى أن الخبراء يعلمون جيداً أن ون ويب انتهت ولم تعد موجودة وأضاف: لن يكون هناك زبائن تجاريون في المستقبل لأن لدى المؤسسة ما يكفي من العمل لصالح روسيا.

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