إصدار طابع بريدي تذكاري في عيد الأم

دمشق-سانا

أصدرت المؤسسة السورية للبريد طابعا تذكاريا بمناسبة عيد الأم وأتاحته في جميع مكاتبها بالمحافظات.

وأوضحت المؤسسة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن قيمة الطابع تبلغ 500 ليرة ويمكن لهواة جمع الطوابع والراغبين باقتنائها الحصول عليه من جميع المكاتب البريدية المنتشرة في المحافظات.

وتحتفل الدول العربية في الـ 21 من آذار سنويا بعيد الأم تزامنا مع أول أيام الربيع فيما تحتفل بقية دول العالم بتواريخ مختلفة بهذه المناسبة احتفاء بالأم وتقديراً لدورها في الأسرة وتأثيرها في المجتمع.

نور يوسف

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency