نيوزيلندا تزود أوكرانيا بالمال والسلاح

ويلنغتون-سانا

أعلنت نيوزيلندا اليوم أنها ستقدم 3.46 ملايين دولار على شكل أموال ومعدات عسكرية غير فتاكة إلى أوكرانيا بالتزامن مع استمرار السياسة التصعيدية للدول الغربية بدعم المتطرفين الأوكرانيين.

ونقلت رويترز عن رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن قولها إن “الأموال ستوجه بشكل أساسي إلى صندوق ائتمان لحلف شمال الأطلسي “الناتو” الذي سيقوم بتوفير الوقود ومعدات الاتصال ومعدات للإسعافات الأولية لدعم أوكرانيا”.

وأوضحت أرديرن أن قوة الدفاع النيوزيلندية ستوفر لأوكرانيا معدات تكتيكية مثل الدروع الواقية للبدن والخوذات والسترات.

وبذلك يصل إجمالي المساعدات النيوزيلندية لأوكرانيا إلى 11 مليون دولار نيوزيلندي.

وكان رئيس الدائرة الثانية لشؤون رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية أليكسي بوليشتشوك حذر في وقت سابق من أن حلف “الناتو” حول أوكرانيا إلى قاعدة له ضد روسيا وأن شحنات الأسلحة المنظمة من الحلف لكييف خطيرة للغاية وقد تتسبب بوقوع مواجهة بين الناتو وموسكو مع ما يترتب عن ذلك من نتائج كارثية.

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