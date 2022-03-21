مقتل شخص وإصابة آخرين في إطلاق نار بمدينة دالاس الأمريكية

واشنطن-سانا

قتل شخص وأصيب 10 آخرون جراء إطلاق نار في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية.

وذكرت شبكة أيه بي سي الإخبارية الأمريكية أن إطلاق النار وقع خلال حفلة في حي 5200 بمنطقة بوثام جين وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين.

ولم تتضح بعد تفاصيل الحادث فيما تتواصل التحقيقات.

وكان أربعة أشخاص أصيبوا إثر إطلاق نار وسط مدينة اوستن في تكساس أمس الأول حيث تعد حوادث إطلاق النار أمراً شائعاً في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأمريكي وحق حيازة السلاح الفردي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency