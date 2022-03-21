SCS-NET
الشريط الأخباري

مقتل شخص وإصابة آخرين في إطلاق نار بمدينة دالاس الأمريكية

2022-03-21

واشنطن-سانا

قتل شخص وأصيب 10 آخرون جراء إطلاق نار في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية.

وذكرت شبكة أيه بي سي الإخبارية الأمريكية أن إطلاق النار وقع خلال حفلة في حي 5200 بمنطقة بوثام جين  وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين.

ولم تتضح بعد تفاصيل الحادث فيما تتواصل التحقيقات.

وكان أربعة أشخاص أصيبوا إثر إطلاق نار وسط مدينة اوستن في تكساس أمس الأول حيث تعد حوادث إطلاق النار أمراً شائعاً في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأمريكي وحق حيازة السلاح الفردي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

جريمة جديدة في أمريكا تودي بحياة خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال

كاليفورنيا-سانا أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل خمسة اشخاص بينهم المهاجم في حادث إطلاق نار في كنيسة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved