توتنهام يتغلب على وست هام بثلاثية في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

تغلب فريق توتنهام على ضيفه وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”.

سجل أهداف توتنهام كل من اللاعبين كورت زوما لاعب وست هام بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة التاسعة وهيونغ مين سون “هدفين” في الدقيقتين 24 و89 بينما سجل هدف وست هام الوحيد سعيد بن رحمة في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى 51 نطة في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط خلف أرسنال صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنكليزي في حين توقف رصيد وست هام عند 48 نقطة في المركز السابع.