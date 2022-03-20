سفير الصين في واشنطن يجدد الدعوة لتعزيز محادثات السلام لإنهاء الأزمة في أوكرانيا

واشنطن-سانا

أكد السفير الصيني في واشنطن شين غانغ أن موقف بلاده من الأزمة في أوكرانيا هو ما عبر عنه رئيس البلاد شي جين بينغ خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة الماضي وهو أن بكين تدعو إلى تعزيز محادثات السلام لإنهاء الأزمة مشيراً إلى أنها ستفعل ما بوسعها من أجل ذلك.

وقال غانغ في مقابلة مع قناة سي بي اس نيوز الأمريكية اليوم: “لدى كل من الصين وروسيا مصالح مشتركة ويتمتعان بعلاقات وطيدة وهذه العلاقات أعطت بكين مكانة فريدة في الجهود الدولية بمحادثات السلام إضافة إلى أنها تتمتع بعلاقات جيدة مع مع أوكرانيا وهي على اتصالات وثيقة مع الولايات المتحدة وأوروبا الأمر الذي يمكنها من لعب دور في التسوية السلمية للأزمة”.

وكان عضو مجلس الدولة الصيني وزير الخارجية وانغ يي وصف في وقت سابق اليوم موقف بلاده حيال الأزمة في أوكرانيا بأنه موقف موضوعي وعادل ويتماشى مع تطلعات معظم الدول وسيظهر الوقت أنه في الجانب الصحيح من التاريخ.

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