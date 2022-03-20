القوات الروسية تفتح ممر خروج آمن للقوات الأوكرانية والمرتزقة من ماريوبول دون أسلحة

موسكو-سانا

أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف أن القوات الروسية ستفتح يوم غد ممر خروج من مدينة ماريوبول لجميع عناصر القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب الذين يلقون أسلحتهم.

وقال ميزينتسيف في بيان اليوم: “تم التخطيط لمرور قوافل إنسانية محملة بالأغذية والأدوية والضروريات حيث ستكون من الشرق قافلة إنسانية روسية ومن الغرب قافلة شكلها الجانب الأوكراني” داعياً وحدات القوات المسلحة الأوكرانية وكتائب الدفاع الإقليمية والمرتزقة الأجانب إلى وقف الأعمال العدائية وإلقاء أسلحتهم ودخول الأراضي التي تسيطر عليها كييف غداً عن طريق الممرات الإنسانية المتفق عليها مع الجانب الأوكراني.

وأوضح ميزينتسيف أن قادة وحدات جمهورية دونيتسك الشعبية والقوات المسلحة الروسية سيكونون على استعداد لمثل هذا السيناريو وسيضمنون الخروج الآمن للمسلحين ولكن فقط دون أسلحة وذخيرة إلى أي منطقة.

وبين ميزينتسيف أن ما يصل إلى 130 ألف مدني و184 أجنبي من ست دول محتجزون حالياً كرهائن في المدينة مشيراً إلى أن روسيا ستفتح اعتباراً من الساعة 10 صباحاً بتوقيت موسكو وحتى الساعة 12 ظهراً ممرات إنسانية من ماريوبول إلى الشرق وبالاتفاق مع الجانب الأوكراني إلى الغرب.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency