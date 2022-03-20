نبع الحنان الأم.. احتفالية بمناسبة عيدي الأم والمعلم في ثقافي سلحب

حماة-سانا

استضاف المركز الثقافي في سلحب بريف حماة الغربي عرضين فنيين في الغناء والمسرح أدتهما مجموعة من الأطفال ضمن احتفالية بعنوان (نبع الحنان الأم).

وتضمن الحفل رقصات على إيقاع أغان للأم والمعلم كما ألقى عدد من أطفال روضة طيور الجنة قصائد شعرية من وحي المناسبة كتهنئة للأمهات والمعلمات.

وأعربت المعلمة والأم دارين سليمان في تصريح لمراسلة سانا عن مدى فرحتها لتعاون واستجابة الأطفال في أداء اغان للأم والمعلم وتقديم لوحات فنية وتعبيرية ورقصات فلكلورية عبروا خلالها عن حبهم لوطنهم وأمهاتهم ومعلماتهم.

وبينت رئيسة المركز الثقافي ملك خليفة أن الفعالية تأتي كعربون وفاء للمعلمات والأمهات تقديراً لدورهن في بناء المجتمع وبناء الوطن.

وتخلل الحفل محاضرة بعنوان الأم قيثارة الروح ألقتها المعلمة دارين سليمان متحدثة عن دور الأم ورسالتها السامية في بناء مجتمع راق من خلال تنشئة وتربية أبنائها وغرس القيم الوطنية والإنسانية في نفوسهم.

إيفانا ديوب

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