الأحد / 20 / 03 / 2022
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
الخطيب يشدد على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين سورية ولبنان
2022-03-20
لقاء دولي حول المواقع الأثرية السورية ضمن إكسبو 2020 دبي
2022-03-20
جامعة المنوفية تكرم الاتحاد الوطني لطلبة سورية في مصر
2022-03-20
جيرينوفسكي: الولايات المتحدة فشلت في تحقيق مخططاتها التقسيمية
2022-03-20
ورشة عمل (استعادة التراث السوري وإحياء المجتمعات المحلية) في اكسبو دبي 2020
2022-03-19
خبيران روسيان: الغرب سيفشل في أوكرانيا كما فشل في سورية-فيديو
2022-03-19
الصين تجدد مطالبتها باحترام سيادة سورية ووحدة أراضيها
2022-03-19
محليات
الحرارة غداً أدنى من معدلاتها وثلوج على المرتفعات الجبلية
2022-03-20
العشرات من المطلوبين يسوون أوضاعهم في مدينة دير الزور والسبخة بالرقة
2022-03-20
يتساوى فيه طول الليل مع النهار… الاعتدال الربيعي يبدأ اليوم
2022-03-20
البدء بإصلاح خط التوتر 230 ك.ف في القامشلي
2022-03-20
أمهات الشهداء والنساء العاملات عطاء لا ينضب في حب الوطن
2022-03-20
رسالة الأمومة.. كلما زادت الأعباء زاد العطاء
2022-03-20
الهطلات المطرية تزيد من غزارة نهر السيبراني أهم روافد نهر الأعوج
2022-03-20
رياضة
اختتام منافسات بطولة السويداء المفتوحة لمصارعة الأذرع
2022-03-20
في ختام الجولة 17 لدوري كرة القدم.. الجيش يفوز على النواعير
2022-03-20
لاعبو منتخب سورية للجودو يشاركون في بطولة العرب وعيونهم ترنو إلى الميداليات البراقة- فيديو
2022-03-20
منتخب سورية للرياضات الخاصة يشارك في بطولة فزاع الدولية الثالثة عشرة في أبو ظبي
2022-03-20
منتخب سورية ثالثاً في البطولة العربية والأفريقية بكرة السرعة بمنافسات الزوجي
2022-03-20
أتلتيكو مدريد يفوز على رايو فاليكانو في (الليغا)
2022-03-20
بايرن ميونخ يكتسح يونيون برلين برباعية نظيفة في (البوندسليغا)
2022-03-20
اقتصاد
تضاعف كميات الغاز الروسي المورد إلى الصين خلال الشهرين الماضيين
2022-03-20
افتتاح فندق مدينة الياسمين.. وزير السياحة: مشروع استثماري سيوفر العديد من فرص العمل
2022-03-20
وزير النفط الإيراني: إنتاج إيران من النفط سيصل إلى 5.7 ملايين برميل يومياً
2022-03-20
توزيع 5000 غرسة زيتون على مزارعي القنيطرة
2022-03-20
ميدفيديف: الاقتصاد الروسي قادر على مواجهة العقوبات
2022-03-19
زراعي القنيطرة يمنح قروضاً بقيمة 747 مليون ليرة لدعم مستلزمات الإنتاج
2022-03-19
إيران: توقيع 50 عقداً نفطياً خلال سبعة أشهر
2022-03-19
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
الرئيس الأسد للمشاركين في المؤتمر الكنسي الدولي: المحافظة على نسيج المنطقة وهويتها المتنوعة ضرورةٌ يجب أن ندافع عنها
الجيش يعترض عربات عسكرية للاحتلال الأمريكي في تل تمر
الجيش الروسي يقضي على أكثر من مئة من القوات الخاصة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب
الصين: موقفنا من الأزمة الأوكرانية عادل وفي الجانب الصحيح من التاريخ
حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة
منتخب سورية ثالثاً في البطولة العربية والأفريقية بكرة السرعة بمنافسات الزوجي
2022-03-20
حملة الكشف المبكر عن السرطان
2022-03-20
tarek2012
سابق
المقالة السابقة
التالي
إصابة فلسطيني جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه في القدس المحتلة
انظر ايضاً
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved