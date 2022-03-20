الخطيب يشدد على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين سورية ولبنان

بيروت-سانا

شدد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب اليوم على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين سورية ولبنان في إطار معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

ودعا الخطيب في كلمة له اليوم في بلدة لبايا بمنطقة البقاع الغربي إلى الانفتاح على سورية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة معها لما لذلك من أثر كبير في تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية عن الشعب اللبناني.

من جهة أخرى أعرب الخطيب عن أمله بأن تعزز العلاقة بين سورية والإمارات العربية المتحدة وخاصة بعد زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إليها المزيد من المبادرات العربية باتجاه سورية بما يعزز التضامن العربي في مواجهة الأخطار الوجودية.

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