اشتباك بين الشرطة التونسية وإرهابيين في القيروان

تونس-سانا

أعلنت الشرطة التونسية اليوم وقوع اشتباك بين عناصرها وإرهابيين في ولاية القيروان وسط البلاد دون وقوع إصابات.

ونقلت وكالة فرانس برس عن اتحاد الأمن الوطني التونسي قوله في بيان “إن مسلحين كانوا على متن سيارة أطلقوا النار على عناصر الشرطة قرب مدخل ثكنة للحرس الوطني في القيروان” مشيراً إلى أنهم “لاذوا بالفرار بعد الرد باتجاههم”.

وأضاف البيان إنه “من المرجح أن يكون منفذو الهجوم ينتمون لإحدى الخلايا الإرهابية التي تنشط بين سوسة والقيروان والتي تم الكشف عن خططها التخريبية بعد اعتقال عدد من عناصرها في الأيام الماضية”.

وأعلنت السلطات الأمنية التونسية الأسبوع الماضي تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم (داعش) واعتقال 6 من عناصرها كانوا يخططون لصناعة مواد متفجرة واستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency