تضاعف كميات الغاز الروسي المورد إلى الصين خلال الشهرين الماضيين

بكين-سانا

تضاعفت كميات الغاز الروسي المورد إلى الصين خلال الشهرين الماضيين لتتجاوز مؤشرات الفترة نفسها من العام الماضي.

وأفادت دائرة الجمارك الرئيسية في الصين بأن قيمة الغاز الذي صدرته روسيا إلى الصين في الشهرين الماضيين وصلت إلى أكثر من نصف مليار دولار ليتجاوز المبلغ مؤشرات الفترة نفسها من العام الماضي بمقدار 3 مرات.

وكان مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف أعلن في شباط الماضي تسجيل روسيا رقماً قياسياً من حيث إمداداتها لموارد الطاقة وخاصة إمدادات الغاز إلى الصين.

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