البدء بإصلاح خط التوتر 230 ك.ف في القامشلي

الحسكة-سانا

بدأت الورشات الفنية التابعة لقسم كهرباء القامشلي إصلاح خط توتر 230 ك.ف بعد انقطاع الكهرباء في المدينة جراء عطل في الخط الرابط بين منشأة توليد السويدية ومحطة تحويل القامشلي الرئيسية.

وبين رئيس القسم المهندس حسين العايد لمراسلة سانا أن انقطاع أحد “الفازات” في محطة تحويل تل علو على خط 230 ك.ف أدى لعطل في الخط ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن مدينة القامشلي بالكامل مؤكداً أن الورشات الفنية باشرت بعمليات الصيانة والإصلاح لإعادة التيار للخدمة خلال الساعات القادمة.

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