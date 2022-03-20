جيرينوفسكي: الولايات المتحدة فشلت في تحقيق مخططاتها التقسيمية

موسكو-سانا

أكد رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي أن الولايات المتحدة فشلت رغم كل محاولاتها في تحقيق مخططاتها التقسيمية في العراق وسورية وليبيا وأفغانستان.

ونقلت سبوتنيك عن جيرينوفسكي قوله في مقابلة اليوم بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لغزو العراق عام 2003 من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين بحجة محاربة الإرهاب الدولي والبحث عن أسلحة الدمار الشامل: إن الأمريكيين كانوا يأملون في تفتيت العراق وكل دول الشرق الأوسط بحيث يكون هناك عشرات الدول الصغيرة لتهيمن (إسرائيل) على الجميع لكن مخططاتهم لم تنجح.

وأشار جيرينوفسكي إلى أن تصرفات الولايات المتحدة في العراق بعد غزوه عام 2003 أدت إلى تفاقم الوضع في المنطقة بأكملها وظهور تنظيم (داعش) الإرهابي الذي تم تجنيد أعضائه من قبل عملاء وكالة المخابرات المركزية.

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