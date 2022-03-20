مقتل 3 جنود جزائريين خلال اشتباك مع إرهابيين قرب الحدود مع مالي

الجزائر-سانا

قتل ثلاثة جنود جزائريين اليوم خلال اشتباك مع مجموعة إرهابية قرب الحدود مع مالي.

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أن العسكريين الثلاثة قتلوا في اشتباك مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي بمنطقة تيمياوين في برج باجي مختار قرب الحدود مع مالي.

وتقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتعازيه إلى الجيش وأسر العسكريين الثلاثة وقال في حسابه على موقع تويتر: تعازي القلبية لأسر شهداء الواجب الوطني وعائلة الجيش الوطني الشعبي إثر استشهاد الثلاثة دفاعاً عن حرمة التراب الوطني.

وكان الجيش الجزائري أعلن الأربعاء الماضي القبض على سبعة إرهابيين والعثور على جثة إرهابي آخر أصيب بجروح خلال عملية جرت في الـ19 من شباط وقتل فيها سبعة إرهابيين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency