مقبرة جماعية في الموصل لضحايا مدنيين قتلهم إرهابيو (داعش)

بغداد-سانا

عثرت السلطات العراقية على مقبرة جماعية ضمت مئة جثة لمدنيين قتلهم إرهابيو تنظيم “داعش” إبان سيطرتهم على المدينة.

وقال مصدر في مديرية الدفاع المدني بالموصل لمراسلة سانا في بغداد: إن عمليات تحر في حي التجار في الجانب الأيمن لمدينة الموصل أسفرت عن اكتشاف مقبرة جماعية ضمت مئة جثة لمدنيين عراقيين كانت قد قامت عصابات “داعش” الارهابية بقتلهم إبان سيطرتها على المدينة بين عامي 2014 و2017.

وأضاف المصدر: إن فرق الدفاع المدني والطبابة العدلية تمكنت من رفع عشر جثث لمغدورين مجهولي الهوية وتواصل عملها لرفع البقية.

يذكر أن إرهابيي “داعش” ارتكبوا عشرات الجرائم الجماعية ضد المدنيين الذين رفضوا الانخراط في صفوفهم في تلك المناطق.

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