توزيع 5000 غرسة زيتون على مزارعي القنيطرة

القنيطرة-سانا

وزعت مديرية زراعة القنيطرة بالتعاون مع الجمعيات التعاونية الفلاحية 5000 غرسة زيتون على مزارعي المحافظة.

وبين مدير الزراعة المهندس أحمد ذيب لمراسل سانا أن المديرية استجرت الغراس من مشاتل محافظة درعا لصالح فلاحي القنيطرة وذلك بسعر 1500 ليرة للغرسة الواحدة وهي من أصناف “قيسي واستنبولي” موثوقة وخالية من الأمراض وذات انتاجية ونوعية جيدة مشيراً إلى أنه تم بيع معظم الكمية للفلاحين حسب تعليمات البيع إما عن طريق الجمعيات أو بشكل مباشر للمواطنين.

ولفت ذيب إلى أن المديرية بدأت بإنتاج غراس زيتون في مشتل التحرير بصيدا بعد أن تمت إعادة تأهيله ووضعه بالخدمة والاستثمار وسيبدأ توزيع وبيع الغراس الجيدة للبيع في الموسم الزراعي القادم.

غسان علي

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