12 فريقاً من مدارس المتفوقين يتأهلون إلى البطولة الوطنية للروبوت 2022

دمشق-سانا

نجح 12 فريقاً من مدارس المتفوقين في محافظات “دمشق وريفها والسويداء وحمص وحلب وحماة واللاذقية وطرطوس” في التأهل إلى البطولة الوطنية للروبوت لعام 2022.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الفرق المتأهلة هي من مدرسة الباسل للمتفوقين بدمشق “فريق” ومن مدرسة صحنايا للمتفوقين بريف دمشق “فريقان” ومن السويداء مدرسة المتفوقين الأولى “3” فرق ومدرسة المتفوقين الثانية “فريق” ومن حمص مدرسة الباسل الأولى للمتفوقين “فريقان” ومن اللاذقية مدرسة الكميت بليدي للمتفوقين “فريق” ومن حلب مدرسة الباسل للمتفوقين “فريق” ومن طرطوس مدرسة المتفوقين الأولى “فريق”.

وتأهلت الفرق إلى البطولة وفق بيان الهيئة بعد نجاحها في اختبارات الانتقاء التي أقيمت لطلبة الصفين السابع والثامن من 10 مدارس للمتفوقين وضمن محافظاتهم في شباط الماضي.

ولفتت الهيئة إلى أن اختبارات انتقاء الفرق أقيمت للمرة الأولى بتنسيق وإشراف بين إدارة الأولمبياد العلمي السوري ووزارة التربية وذلك بعد إدخال نشاط علوم الروبوت إلى مدارس المتفوقين من مختلف المحافظات ضمن منهاجها الإثرائي حيث افتتحت الأندية الخاصة بالروبوت في تلك المدارس وكانت الخطوة الأولى من المشروع الجديد والمهم للهيئة من خلال دعم هذه النوادي بالتجهيزات ومستلزمات التدريب والكوادر التدريبية الكفوءة.

وأشارت الهيئة إلى أن اختبارات الانتقاء اقتصرت على مدارس المتفوقين التي قطعت مراحل متقدمة بالتدريب فيما تقام لاحقاً اختبارات مماثلة للمدارس التي تلقت مؤخراً “كيتات ومعدات” لتدريب الروبوت.

ومن المقرر أن تقام بطولة الروبوتيك الوطنية لعام 2022 خلال شهر آب المقبل وهي مؤهلة لأولمبياد الروبوت العالمي التي ستقام في ألمانيا منتصف شهر تشرين الثاني المقبل تحت عنوان “روبوتي صديقي” حيث يطلب من المشاركين تصميم وتطوير روبوتات لتنفيذ مهام متعددة في الحدائق والمعامل والمشافي وتطبيقها ضمن حلبة السباق في البطولتين الوطنية والعالمية.

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