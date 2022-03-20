وزارة الدفاع الروسية تعلن عن تدمير 100 وحدة عسكرية للجيش الأوكراني والمرتزقة قرب مدينة جيتومير

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
ورشة عمل (استعادة التراث السوري وإحياء المجتمعات المحلية) في اكسبو دبي 2020
2022-03-19
خبيران روسيان: الغرب سيفشل في أوكرانيا كما فشل في سورية-فيديو
2022-03-19
الصين تجدد مطالبتها باحترام سيادة سورية ووحدة أراضيها
2022-03-19
سورية تجدد رفضها لولاية لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان وتطالب بإنهائها
2022-03-18
مباحثات سورية بيلاروسية لتعزيز العلاقات على المستويين البرلماني والحزبي
2022-03-18
مذكرة تفاهم بين سورية وباكستان للتعاون في مجال السياحة والاستثمار
2022-03-17
الطلبة السوريون في صربيا: لروسيا الحق الكامل في الدفاع عن نفسها
2022-03-17
محليات
الاتصالات: توقف الخدمات عن 70 بالمئة من المشتركين في منطقة التضامن بدمشق
2022-03-20
الأرصاد الجوية تحذر من حدوث الصقيع وتشكل الجليد
2022-03-20
حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة
2022-03-20
فتح باب الاكتتاب للمرة الثالثة للمتخلفين من الشاغلين المستحقين للسكن البديل بموجب المرسوم 66
2022-03-19
التأمينات الاجتماعية: أكثر من 10 آلاف قرار ضم خدمة خلال ثمانية أشهر
2022-03-19
فعالية فنية لتكريم أمهات الأطفال ذوي الإعاقة في حلب
2022-03-19
المهندس عرنوس: العمل التربوي في أولويات الاهتمام الحكومي
2022-03-19
رياضة
منتخب سورية للرياضات الخاصة يشارك في بطولة فزاع الدولية الثالثة عشرة في أبو ظبي
2022-03-20
منتخب سورية ثالثاً في البطولة العربية والأفريقية بكرة السرعة بمنافسات الزوجي
2022-03-20
أتلتيكو مدريد يفوز على رايو فاليكانو في (الليغا)
2022-03-20
بايرن ميونخ يكتسح يونيون برلين برباعية نظيفة في (البوندسليغا)
2022-03-20
نابولي يفوز على أودينيزي في الدوري الإيطالي
2022-03-19
استدعاء جيرو لقائمة المنتخب الفرنسي بعد إصابة بنزيما
2022-03-19
الإصابة تغيب بنزيما عن الكلاسيكو
2022-03-19
اقتصاد
توزيع 5000 غرسة زيتون على مزارعي القنيطرة
2022-03-20
ميدفيديف: الاقتصاد الروسي قادر على مواجهة العقوبات
2022-03-19
زراعي القنيطرة يمنح قروضاً بقيمة 747 مليون ليرة لدعم مستلزمات الإنتاج
2022-03-19
إيران: توقيع 50 عقداً نفطياً خلال سبعة أشهر
2022-03-19
دورة لزراعة الفطر لدعم أسر الشهداء والجرحى في طرطوس
2022-03-19
أضرار بالخضار الباكورية في درعا وأشجار اللوز في السويداء جراء الصقيع
2022-03-19
النقل الروسية: الخسائر اليومية لشركات الطيران الأجنبية تقدر بـ 37.5 مليون دولار
2022-03-19
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الصين تجدد مطالبتها باحترام سيادة سورية ووحدة أراضيها
وزارة الدفاع الروسية تعلن عن تدمير 100 وحدة عسكرية للجيش الأوكراني والمرتزقة قرب مدينة جيتومير
2022-03-20
2022-03-20
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