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وزارة الدفاع الروسية تعلن عن تدمير 100 وحدة عسكرية للجيش الأوكراني والمرتزقة قرب مدينة جيتومير

2022-03-20

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