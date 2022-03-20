منتخب سورية ثالثاً في البطولة العربية والأفريقية بكرة السرعة بمنافسات الزوجي

القاهرة-سانا

أحرز منتخب سورية بكرة السرعة الميدالية البرونزية في البطولة العربية والأفريقية التي اختتمت منافساتها مساء أمس في العاصمة المصرية القاهرة.

وجاءت البرونزية في منافسات الزوجي عبر اللاعبتين نور عيسى وشام حلواني.

وشارك في البطولة منتخبات سورية ولبنان ومصر واليمن والبحرين والجزائر وليبيا والسودان والكاميرون وتشاد وجزر القمر.

ومثل بعثة منتخبنا ثناء محمد رئيسة للبعثة واللاعبتان نور عيسى وشام حلواني واللاعبان نضال كركو الجاسم وهيثم العلي.

هناء صقور

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