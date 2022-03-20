إنكلترا توفر جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لكوفيد للفئات الأكثر ضعفاً

لندن-سانا

أعلنت خدمة الصحة العامة (إن إتش إس) في لندن اليوم أنه سيتم إعطاء جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لكوفيد 19 للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 75 عاماً وكذلك لمن يعانون نقصا في المناعة ويبلغون من العمر 12 عاماً وما فوق.

ونقلت وكالة فرانس برس عن (إن إتش إس) قولها: سيتمكن نحو خمسة ملايين شخص من تلقي الجرعة الرابعة وسيطلب من 600 ألف شخص أن يحددوا هذا الأسبوع موعدا لتلقي التطعيم.

وقال وزير الصحة ساجد جويد “بعد النجاح الهائل للتطعيم حتى الآن نقترح حالياً جرعة معززة خلال فصل الربيع هذا لمن تخطت أعمارهم الخامسة والسبعين وللذين هم أكثر ضعفا من أجل استكمال حمايتهم من هذا الفيروس”.

وأشار إلى أن برنامج التطعيم “أنقذ عدداً لا يحصى من الأرواح وبنى جداراً دفاعياً سمح لنا بتعلم العيش مع كوفيد”.

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