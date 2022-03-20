كورونا يحصد أرواح أكثر من 6 ملايين و95 ألف شخص في العالم

عواصم-سانا

حصد فيروس كورونا المستجد أرواح أكثر من 6 ملايين و95 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز.

ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى الآن إلى 468991770 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 6095672 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 399958637 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 997227 حالة وفاة من أصل 81391981 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 516381 حالة وفاة من أصل 43006080 إصابة ثم البرازيل ثالثا بتسجيلها 656867 حالة وفاة من أصل 29576397 إصابة.