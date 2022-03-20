عرض لفرقة إحساس على مسرح ثقافي حمص يحتفي بعيد الأم

حمص-سانا

على مسرح قصر الثقافة بحمص نثرت 50 فتاة من فرقة احساس للباليه والرقص التعبيري ألواناً من الفرح ضمن عرضها الخاص “يا أمي” بمناسبة عيد الأم.

العرض الذي استمر لساعة من الزمن قدمت خلاله الفرقة توليفة من فنون الرقص نال إعجاب الحضور.

وتناغمت حركات الراقصات “من الفئات العمرية اليافعة والشابة” اللواتي ارتدين أزياء وردية مطرزة بألوان الربيع ورافقت الفقرات الغنائية الـ 13 التي جالت المحافظات السورية وتنوعت بين الباليه الكلاسيكي والإيقاعي والتراثي.

وبدأت فقرات العرض بأغنية لسورية الأم تلتها أغنية “بلدي بلد الشمس” للفنانة الراحلة ميادة بسيليس ومجموعة منوعة من القدود الحلبية بصوت الراحل صباح فخري ليختتم العرض بأداء جماعي للفرقة على أنغام أغنية يامو للفنان الكبير دريد لحام.

مدربة الفرقة سوسن فاحلي أشارت في تصريح لمراسلة سانا إلى أن العرض موجه لسورية الأم ويتزامن مع عيد الأم لأنها رمز للعطاء والمحبة لافتة إلى أن الفرقة تعتمد إيقاع الفرح في أدائها والتنوع باللوحات لتوصل رسالة الحب والسلام بعيداً عن التكرار والرتابة.

وحمل العرض وفقاً لفاحلي خصوصية كونه تضمن رقصاً تراثياً قدم للمرة الأولى واعتمد على المؤثرات البصرية بشكل تناغم مع اللباس والأغاني التراثية الخاصة بكل محافظة.

رشا المحرز

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